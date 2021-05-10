Гамула – перед матчем «Спартак» – «Химки»: Я думаю, что ждет нас интересная игра

Экс-тренер «Ростова» Игорь Гамула поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ, в котором красно-белые примут подмосковную команду.

— Я думаю, что ждет нас интересная игра. «Химки» просто так не сдадутся. Они на подъеме, во втором круге набрали больше всех очков. И вряд ли захотят омрачить свою концовку. Плюс там играют ребята из «Спартака» на условиях аренды, не знаю, правда, выпустят их или нет. А «Спартаку» надо выигрывать. Они понимают, что «Локомотив» очки потерял с «Динамо». Вот у них и появился шанс на второе место и Лигу чемпионов. Будут бороться, однозначно, — приводит слова Гамулы «СЭ».

Подопечные Доменико Тедеско занимают третье место в турнирной таблице с 53 очками, «Химки» идут восьмыми, имея в активе 44 очка.