Гацкан покинет «Крылья Советов» после окончания сезона

Молдавский защитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан заявил, что по окончанию сезона уйдет из команды, завоевавшей золото в ФНЛ.

«Перед стартом в чемпионате я говорил, что намерен помочь клубу вернуться в премьер-лигу. И теперь с легкой душой могу уйти. Самара всегда будет в моем сердце», – цитирует Гацкана Metaratings.ru со ссылкой на клубное телевидение «Крыльев Советов».

Напомним, 37-летний защитник выступал за самарский коллектив с середины сезона-2019/20. В текущем чемпионате ФНЛ он отыграл в 27 встречах, забив один мяч. До перехода в «Крылья» Гацкан на протяжении десятка лет играл за «Ростов».

Добавим, «Крылья» лидируют в ФНЛ, имея в активе 98 очков. На втором месте – «Оренбург» ( 91). Эти команды получили возможность повышения в классе, но пока не прошли лицензирование.