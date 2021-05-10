Источник: Пирло сегодня могут уволить из «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло может быть уволен уже 10 мая, сообщает Metaratings.ru со ссылкой на итальянское издание La Stampa.

Напомним, 9 мая туринцы на своем поле проиграли принципиальный матч «Милану» со счетом 0:3, позволив «россонери» подняться на третью строчку в таблице с 72 очками. «Ювентус» же во главе с Криштиану Роналду откатился на пятое место (69), которые не позволяет сыграть в следующем сезоне в групповом этапе Лиги чемпионов.

Как сообщается в источнике, если Пирло будет уволен, то в следующем матче против «Сассуоло» главным тренером «Юве» будет ассистент Пирло Игор Тудор. Также отмечается, что туринский клуб этим летом может возглавить экс-тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.