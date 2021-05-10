Андрей Талалаев: Надеюсь, что к матчу со «Спартаком» подойдем во всеоружии

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от предстоящего матча.

— Надеюсь, что к матчу со «Спартаком» подойдем во всеоружии. Мы все знаем, что для нас в Чеченской Республике значит матч со «Спартаком». Соперник борется за Лигу чемпионов — это очень сильный раздражитель. Однако мы в этом году отбирали очки и у «Зенита», и у «Краснодара», и у «Локомотива», потому можем замахнуться и на «Спартак». Хотя и будет очень сложно, — передает слова Талалаева RT, ссылаясь на официальный сайт грозненской команды.

«Ахмат» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками. У «Спартака» 53 очка и третье место после 28-и проведенных матчей.