Роман Терюшков: Игра со «Спартаком» для каждой команды является принципиальной

Министр спорта Московской области Роман Терюшков поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ, в котором подмосковная команда сыграет на выезде с красно-белыми.

— Я читал про финансовую стимуляцию от «Локомотива». Это, конечно, глупости! С нами никто не связывался. Но мы и так заряжены! Игра со «Спартаком» для каждой команды является принципиальной. Мы хотим сегодня победить. Хочется взять реванш за первый круг. Сыграет ли Глушаков? Оставим интригу до матча. Пускай «Спартак» помучается над тем, какой у нас будет состав, — цитирует Терюшкова «СЭ».

Подопечные Доменико Тедеско занимают третье место в турнирной таблице с 53 очками, «Химки» идут восьмыми, имея в активе 44 очка.