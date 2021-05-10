Юрий Гаврилов: Мне все равно, какой национальности будет тренер «Спартака»

Двукратный чемпион СССР по футболу в составе «Спартака» Юрий Гаврилов поделился своим мнением по поводу следующего наставника москвичей, который сменит на этом посту Доменико Тедеско.

«Честно говоря, мне все равно, какой национальности будет тренер! Хоть бурят! Лишь бы была игра, приносящая достойный результат, что и принесет счастье болельщикам» – отметил Гаврилов «Спорт-Экспрессу».

Напомним, нынешний рулевой «Спартака» Доменико Тедеско отказался продлевать с клубом соглашение, истекающее по окончании нынешнего сезона.

В настоящее время красно-белые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка после 28-и туров.