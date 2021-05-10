Роман Павлюченко: Может, в следующем сезоне Миранчук станет игроком основы

Экс-футболист сборной России Роман Павлюченко считает, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук должен проводить больше игрового времени на поле.

— Если Миранчук не играет, значит, чего-то не хватает. Трудно сказать. На его позицию тренер, может быть, видит футболистов сильнее. Я знаю Лешку давно, он хороший и талантливый футболист. Но тренер же тоже не враг себе, он не может просто так его не ставить. Может, в следующем сезоне станет игроком основы. Если футболист забивает и показывает себя на поле, то тренер должен давать ему больше шансов, — приводит слова Павлюченко «СЭ».

В текущем сезоне чемпионата Италии Миранчук провел 22 матча, в которых забил четыре гола и отдал один результативный пас.