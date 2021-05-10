Виктор Онопко: В матче с «Химками» все будет зависеть от «Спартака»

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Италия - Серия B 1-й тайм, 4' Виченца 0 Реджана 0 П1 2.00 Х 3.80 П2 3.50
Италия - Серия B 1-й тайм, 4' Читтаделла 0 Венеция 0 П1 2.08 Х 3.80 П2 3.30
Италия - Серия B 1-й тайм, 4' Кьево 0 Асколи 0 П1 1.40 Х 5.40 П2 6.10
Италия - Серия B 1-й тайм, 4' СПАЛ 0 Кремонезе 0
Италия - Серия B 1-й тайм, 4' Эмполи 0 Лечче 0 П1 1.90 Х 4.50 П2 3.50
Италия - Серия B 1-й тайм, 4' Монца 0 Брешия 0 П1 1.81 Х 3.80 П2 4.10
Италия - Серия B 1-й тайм, 4' Порденоне 0 Козенца 0 П1 1.95 Х 3.80 П2 3.80
Италия - Серия B 1-й тайм, 4' Реджина 0 Фрозиноне 0 П1 2.45 Х 3.10 П2 3.20
Италия - Серия B 1-й тайм, 4' Пескара 0 Салернитана 0 П1 7.00 Х 5.10 П2 1.40
Италия - Серия B 1-й тайм, 4' Пиза 0 Виртус Энтелла 0
Россия - Премьер-Лига 16:30 Урал 0 Ростов 0 П1 2.85 Х 3.20 П2 2.70
Болгария - Первая лига 18:00 Ботев В 0 Монтана 0 П1 1.83 Х 3.30 П2 4.50
Россия - Премьер-Лига 19:00 Спартак М 0 Химки 0 П1 1.31 Х 5.80 П2 11.0
Португалия - Сегунда 19:00 Академику 0 Вилафранкензе 0 П1 2.32 Х 3.00 П2 3.20
Испания - Сегунда 20:00 Райо Вальекано 0 Леганес 0 П1 2.50 Х 2.85 П2 3.40
Болгария - Первая лига 20:15 Этыр 0 Славия С 0 П1 2.23 Х 3.10 П2 3.30
Германия - Вторая Бундеслига 21:30 Гамбург 0 Нюрнберг 0 П1 1.59 Х 4.10 П2 5.80
Италия - Серия А 21:45 Виртус Болонья 0 Доломити Энерг 0
Италия - Серия А 21:45 Канту 0 Динамо Сассари 0
Италия - Серия А 21:45 Олимпия Милан 0 Кремона 0
Италия - Серия А 21:45 Триест 0 Фортитудо 0
Италия - Серия А 21:45 Реджана 0 Умана Рейер 0
Италия - Серия А 21:45 Брешия 0 Виктория Либер 0
Италия - Серия А 21:45 Бриндизи 0 Варезе 0
Англия - Премьер-лига 22:00 Фулхэм 0 Бёрнли 0 П1 2.22 Х 3.40 П2 3.40
Испания - Сегунда 22:00 Спортинг Хихон 0 Луго 0 П1 1.75 Х 3.40 П2 5.50
Испания - Примера 22:00 Бетис 0 Гранада 0 П1 1.78 Х 3.80 П2 4.70
10 мая 14:30
автор: Евгений Лиманский

Виктор Онопко: В матче с «Химками» все будет зависеть от «Спартака»

Красно-белые по итогам 29-го тура РПЛ могут обеспечить себе место в Лиге чемпионов.

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко поделился ожиданиями от предстоящего домашнего поединка москвичей, которые 10 мая сыграют против «Химок».

«Все будет зависеть от «Спартака». Ему повезло, что он не зависит ни от каких соперников. Шанс есть, но если брать весь сезон, то красно-белые играли нестабильно. Был ряд неудачных игр. «Локомотив» допустил осечку. Хотя мне он нравился под занавес чемпионата. Поэтому однозначно сказать, кто займет вторую строчку, не могу. «Химки» – боевая команда, в каждой игре футболисты отдаются на поле. Им вроде бы ничего не нужно, но ведь играют, несмотря ни на что. Значит, они могут показать профессиональный футбол», – цитирует Онопко «Спорт-Экспресс».

Напомним, «Спартак» занимает третье место в текущей таблице, имея в активе 53 очка. Столько же на счету у «Локомотива», расположившегося строчкой выше лишь благодаря дополнительным показателям, однако железнодорожники провели на один матч больше. Игра красно-белых с подмосковной командой стартует в 19.00 по московскому времени.

источник: «Спорт-Экспресс»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Николай Кныжов сыграет на чемпионате мираБомбардир из старших классов. Почему Матвей Мичков - главная надежда российского хоккея?Google может начать автоматическую двухфакторную аутентификацию пользователейОбнаженная Николаева запечатлелась в джакузиВратарь женской сборной России о ночах любви перед матчамиАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушки
Россия золотая. Глава 4. Как Малкин штамповал хет-трики на победном ЧМ-2012
«Плеймейкер» вспоминает все пять триумфов сборной России на чемпионатах мира по хоккею. Рассказ четвертый – о золоте-2012 в Швеции и Финляндии.
Этот день победы. VAR и штанга принесли россиянину 8 миллионов рублей
Клиент БК "Лига Ставок" 9 мая сорвал огромный куш, сделав ставку на экспресс всего из двух событий.
Орзул досрочно победила Нагучева в «Битве полов». Итоги 9-го раунда
После очередного раунда "Битвы полов" Мария Орзул выигрывает у Романа Нагучева со счетом 6:3, а, значит, уже не упустит итоговую победу. Наши поздравления.
Россия золотая. Глава 3. Как нереальный Ковальчук и непробиваемый Брызгалов привели нас к победе на ЧМ-2009
«Плеймейкер» вспоминает все пять триумфов сборной России на чемпионатах мира по хоккею. Рассказ третий – о золоте-2009 в Берне.
Опять англичане атакуют Россию. Финал Лиги чемпионов 2022 года в Петербурге под угрозой
Решающий матч Лиги чемпионов, запланированный в Стамбуле на 29 мая 2021 года, могут перенести в Англию, утверждает ESPN. И, как ни странно, это затрагивает интересы России.
Россия золотая. Глава 2. Как Овечкин заявился в Кремль в шлепанцах после победы на ЧМ-2008
«Плеймейкер» вспоминает все пять триумфов сборной России на чемпионатах мира по хоккею. Рассказ второй – о золоте-2008 в Квебеке.
У сборной России на ЧМ-2021 будет необычный вратарь. Родился в Болгарии, в КХЛ не играл, а в НХЛ попал из Финляндии
Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев поможет сборной на стартующем 21 мая 2021 года чемпионате мира в Риге.
Доктор Зло, Клинт Иствуд и «эксклюзив» от Карлеса Пуйоля. Прогнозы на матчи «Локо», ЦСКА и «Барселоны»
Эксперт Евгений Медведь, капперка Виолетта Золотая Ставочка, ведущий Луис Альберто и бывшая звезда каталонского суперклуба делятся соображениями относительно главных футбольных матчей 8 мая: между «Локомотивом» и «Динамо», ЦСКА и «Краснодаром», а также «Барселоной» и «Атлетико».
«Гончаренко победит ЦСКА в Москве — 2:0 или 2:1». Прогноз Ловчева на знаковый матч 29-го тура
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром», который состоится в Москве 8 мая.
«Провал в Питере — исключение». Ловчев объяснил, почему «Локомотив» уверенно победит «Динамо» в дерби
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев дал «Плеймейкеру» прогноз на столичное дерби, которое состоится 8 мая в рамках 29-го тура РПЛ.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Тимур Бекмамбетов - о героях на войне и героях спорта, о футболе и спортивном кино.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика