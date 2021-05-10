Виктор Онопко: В матче с «Химками» все будет зависеть от «Спартака»

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко поделился ожиданиями от предстоящего домашнего поединка москвичей, которые 10 мая сыграют против «Химок».

«Все будет зависеть от «Спартака». Ему повезло, что он не зависит ни от каких соперников. Шанс есть, но если брать весь сезон, то красно-белые играли нестабильно. Был ряд неудачных игр. «Локомотив» допустил осечку. Хотя мне он нравился под занавес чемпионата. Поэтому однозначно сказать, кто займет вторую строчку, не могу. «Химки» – боевая команда, в каждой игре футболисты отдаются на поле. Им вроде бы ничего не нужно, но ведь играют, несмотря ни на что. Значит, они могут показать профессиональный футбол», – цитирует Онопко «Спорт-Экспресс».

Напомним, «Спартак» занимает третье место в текущей таблице, имея в активе 53 очка. Столько же на счету у «Локомотива», расположившегося строчкой выше лишь благодаря дополнительным показателям, однако железнодорожники провели на один матч больше. Игра красно-белых с подмосковной командой стартует в 19.00 по московскому времени.