Источник: Кейн готов перейти из «Тоттенхэма» в «Барселону»

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, руководство испанского клуба опасается возможных сложностей в адаптации англичанина в примере.

Ранее появлялась информация, что форвард «Тоттенхэма» может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Также Кейном активно интересуются «Манчестер Сити» и «Челси». Сам 27-летний футболист выразил готовность покинуть состав «шпор» этим летом.

В сезоне-2020/21 Гарри Кейн сыграл за «Тоттенхэм» 46 матчей, в которых забил 31 гол и отдал 16 передач. В составе сборной Англии на его счету 12 голов и звание лучшего бомбардира отборочного цикла Евро-2020. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 120 миллионов евро.