Источник: Контракт Флика со сборной Германии будет рассчитан на три года

Наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик возглавит сборную Германии, утверждает Abendzeitung.

По информации источника, контракт тренера с Немецким футбольным союзом будет рассчитан на три года. Соглашение вступит в силу после окончания Евро-2021, где командой по-прежнему будет руководить Йоахим Лев.

Напомним, Флик уже объявил, что в конце сезона покинет мюнхенский клуб, который он возглавлял с 2019 года. Под его руководством команда в прошлом году стала победителем чемпионата Германии, Кубка страны и Лиги чемпионов. В текущем сезоне баварцы вновь выиграли бундеслигу. Новым главным тренером ведущего немецкого клуба станет Юлиан Нагельсман, в настоящее время возглавляющий «РБ Лейпциг».