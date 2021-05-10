Ашот Хачатурянц: Я и пришел работать в РФС, чтобы повлиять на судейский корпус и получить результат

Президент судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц поделился мнением о работе арбитров в текущем сезоне РПЛ.

— Как оцените судейство в РПЛ на данный момент?

— В этом сезоне позитивных эмоций пока мало. После окончания сезона проведем большую пресс-конференцию, чтобы подвести итоги сезона, и там же будет проанализирована вся статистика ошибок судей.

— Чувствуете, что при вас улучшилась работа судейского корпуса?

— Честно говоря, я и пришел работать в РФС, чтобы повлиять на судейский корпус и получить результат. Для меня результат — самое главное. Результат — беспристрастное и профессиональное судейство. Еще добавлю, что в конце сезона я представлю статистику, которую мы ведем на протяжении всего сезона по работе с судьями. Я уже сделал пару выводов, они связаны со стратегическими вещами, — передает слова Хачатурянца Sport24.

Стоит добавить, что после матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» – «Ростов» 41-летнего арбитра Михаила Вилкова пожизненно отстранили от обслуживания матчей чемпионата России.