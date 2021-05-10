Расширенный состав сборной России для участия в Евро-2020 будет объявлен 11 мая

Тренерский штаб сборной России назовет список футболистов, которые будут вызваны в расположение команды для подготовки к чемпионату Европы, сообщает пресс-служба национальной сборной в твиттере.

В источнике также отмечается, что итоговая заявка станет известна после учебно-тренировочного сбора, который состоится в Австрии с 22 по 31 мая.

Напомним, Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Соревнования пройдут с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы. Сборная России сыграет на групповом этапе турнира с Бельгией (12 июня) и Финляндией (16 июня) в Санкт-Петербурге, а также с Данией (22 июня) в Копенгагене.