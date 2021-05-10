«Урал» – «Ростов». Стартовые составы команд

«Урал» и «Ростов» объявили свои стартовые составы на матч 29-го тура чемпионата России.
«Урал»: Годзюр, Адамов, Страндберг, Герасимов, Калинин, Гаджимурадов, Аугустыняк, Йовичич, Подберезкин, Егорычев, Погребняк.
Запасные: Баклов, Кузьмичев, Кулаков, Мишкич, Эль-Кабир, Ибрахимай, Панюков, Евсеев, Максименко.
«Ростов»: Песьяков, Алеесами, Хаджикадунич, Козлов, Осипенко, Хашимото, Алмквист, Глебов, Махатадзе, Соу, Полоз.
Запасные: Фролкин, Лукьянов, Рукас, Терентьев, Мамаев, Обухов, Павловец, Тугарев, Фольмер, Саплинов.