Андрей Канчельскис: Все кричали про хорошую молодежь, пока я ее не вижу

Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о кандидатах в сборную России на чемпионат Европы.

— Из тройки Соболев, Смолов и Заболотный в комплект к Дзюбе предпочтение отдаю первым двум. Они должны ехать на турнир. Кого стоит ждать из молодёжи? Ребятам из молодежки еще рано. Все кричали про хорошую молодежь, пока я ее не вижу. Что касается первого номера, то у нас в сборной работают два вратаря, они и должны решать. Главный тренер — вратарь, он знает как лучше, — передает слова Канчельскиса «Чемпионат».

Отметим, что Канчельскис провел в составе национальной команды 36 матчей, в которых забил четыре гола.