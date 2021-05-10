УЕФА: В настоящий момент у нас нет никакой информации о переносе финала ЛЧ из Турции в Англию

В УЕФА прокомментировали появившуюся новость о том, что финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 может быть перенесен из Стамбула в один из английских городов.

Ранее стало известно, что финальная встреча европейского турнира может состояться в другом месте по причине ухудшившейся эпидемиологической ситуации в Турции в связи с пандемией коронавируса.

Отметим, что «Астон Вилла» уже предложила провести финальный матч на своем стадионе в Бирмингеме.

– В настоящий момент у нас нет никакой информации по этой теме. Сообщение по данному поводу будет сделано в должное время, – цитирует представителей УЕФА RT.

В финале Лиги чемпионов сыграют «Манчестер Сити» и «Челси». Встреча должна состояться 29 мая.