«Марсель» хочет приобрести Гендузи

Центральный полузащитник «Герты» Маттео Гендузи, арендованный у «Арсенала» до конца текущего сезона, может вернуться в чемпионат Франции.

Как сообщает L'Equipe, лондонский клуб готов отпустить 22-летнего француза в другой клуб этим летом. Данной ситуацией хочет воспользоваться «Марсель», намеренный усилить свою среднюю линию перед началом сезона-2021/22.

Гендузи перешел в «Арсенал» в июле 2018 года из «Лорьяна» за восемь миллионов евро. В составе «пушкарей» он отыграл 82 встречи, отличившись одним забитым мячом и пятью результативными передачами.

К «Герте» французский хавбек присоединился в октябре прошлого года – на его счету два гола и три ассиста в 24 матчах за берлинцев.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 20 миллионов евро.