Алекс Крал: «Спартаку» не хватило опыта, чтобы опередить «Зенит» в нынешнем сезоне

Опорный полузащитник «Спартака» Алекс Крал назвал причины, по которым московский клуб не смог опередить «Зенит» в турнирной таблице РПЛ сезона-2020/21.

Напомним, что на данный момент красно-белые занимают третье место, набрав 53 очка в 28 матчах. Отставание от петербургской команды за два тура до конца турнира составляет девять очков.

– Трудно сказать. Мне кажется, что «Спартаку» просто не хватило опыта – у нас очень молодая команда, которая не смогла избежать перепадов в результатах. В свою очередь «Зенит» побеждал даже в тех матчах, где они показывали не лучшую игру, – цитирует Крала Sport.cz.

В нынешнем сезоне на счету 22-летнего чеха 28 игр, в которых он отдал четыре ассиста.

10 мая подопечные Доменико Тедеско сыграют дома против «Химок». Начало встречи – в 19:00 мск.