Санту может возглавить «Астон Виллу»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту может занять аналогичную должность в «Астон Вилле».

По информации Football Insider, агент 47-летнего специалиста Жорже Мендеш находится в поиске нового клуба для своего клиента после неудачного сезона «волков» в текущем розыгрыше АПЛ – после 35 туров команда Санту занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 45 очков.

Как сообщает источник, владельцы «Астон Виллы» рассматривают возможность подписания контракта с португальским наставником в летнее межсезонье. Тем самым, нынешний тренер бирмингемцев Дин Смит покинет клуб.

Санту возглавит «Вулверхэмптон» в июле 2017 года. Под его руководством команда приняла участие в 196 матчах, одержала 96 побед, 46 раз сыграла вничью и потерпела 54 поражения. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.