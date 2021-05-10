Анзор Кавазашвили: Тедеско запомнился только своеобразным поведением на бровке

Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о наставнике московского «Спартака» Доменико Тедеско.

— Честно говоря, Тедеско запомнился только своеобразным поведением на бровке. Его скакание и подпрыгивание как «козлик». Своим поведением он умел завести публику, а команду, как правило, нет. Видимо, Тедеско сумел найти нужный подход, поэтому «Спартак» идет на втором месте, — приводит слова Кавазашвили «Чемпионат».

«Спартак» с 53 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

Сегодня в 19:00 красно-белые проведут домашний матч 28-го тура чемпионата России с подмосковными «Химками».