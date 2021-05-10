Президент Федерации футбола Италии: «Ювентус» покинет серию А, если не выйдет из Суперлиги

Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина сообщил о том, что «Ювентус» может пропустить следующий сезон серии А в случае, если туринский клуб останется участником Суперлиги.

Помимо «бьянконери», в составе нового европейского турнира все еще остаются «Барселона» и «Реал». Ранее стало известно, что клубы могут быть исключены из еврокубков на два года.

– Правила ясны. Если «Ювентус» будет оставаться частью Суперлиги на момент наступления следующего сезона, команда не сможет участвовать в чемпионате Италии. Безусловно, мне жаль болельщиков туринского клуба, но правила есть правила – в них нет никаких исключений. Я надеюсь, что это сопротивление скоро закончится, – сказал Гравина в интервью радиостанции Kiss Kiss.

На данный момент «Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице серии А, набрав 69 очков после 35 туров. Отставание от идущего четвертым «Наполи» составляет одно очко.