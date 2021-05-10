Президент Федерации футбола Италии: «Ювентус» покинет серию А, если не выйдет из Суперлиги

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Россия - Премьер-Лига 2-й тайм, 82' Урал 1 Ростов 0 П1 1.20 Х 5.50 П2 26.0
Болгария - Первая лига 1-й тайм, 14' Ботев В 0 Монтана 0 П1 1.95 Х 3.10 П2 4.10
Россия - Премьер-Лига 19:00 Спартак М 0 Химки 0 П1 1.31 Х 5.80 П2 11.0
Португалия - Сегунда 19:00 Академику 0 Вилафранкензе 0 П1 2.32 Х 3.00 П2 3.20
Испания - Сегунда 20:00 Райо Вальекано 0 Леганес 0 П1 2.50 Х 2.85 П2 3.40
Болгария - Первая лига 20:15 Этыр 0 Славия С 0 П1 2.23 Х 3.10 П2 3.30
Германия - Вторая Бундеслига 21:30 Гамбург 0 Нюрнберг 0 П1 1.59 Х 4.10 П2 5.80
Италия - Серия А 21:45 Олимпия Милан 0 Кремона 0
Италия - Серия А 21:45 Реджана 0 Умана Рейер 0
Италия - Серия А 21:45 Канту 0 Динамо Сассари 0
Италия - Серия А 21:45 Брешия 0 Виктория Либер 0
Италия - Серия А 21:45 Виртус Болонья 0 Доломити Энерг 0
Италия - Серия А 21:45 Бриндизи 0 Варезе 0
Италия - Серия А 21:45 Триест 0 Фортитудо 0
Испания - Примера 22:00 Бетис 0 Гранада 0 П1 1.78 Х 3.80 П2 4.70
Англия - Премьер-лига 22:00 Фулхэм 0 Бёрнли 0 П1 2.22 Х 3.40 П2 3.40
Испания - Сегунда 22:00 Спортинг Хихон 0 Луго 0 П1 1.75 Х 3.40 П2 5.50
10 мая 17:27
автор: Владислав Корегин

Президент Федерации футбола Италии: «Ювентус» покинет серию А, если не выйдет из Суперлиги

Туринский клуб стал одним из создателей нового европейского турнира.

Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина сообщил о том, что «Ювентус» может пропустить следующий сезон серии А в случае, если туринский клуб останется участником Суперлиги.

Помимо «бьянконери», в составе нового европейского турнира все еще остаются «Барселона» и «Реал». Ранее стало известно, что клубы могут быть исключены из еврокубков на два года.

– Правила ясны. Если «Ювентус» будет оставаться частью Суперлиги на момент наступления следующего сезона, команда не сможет участвовать в чемпионате Италии. Безусловно, мне жаль болельщиков туринского клуба, но правила есть правила – в них нет никаких исключений. Я надеюсь, что это сопротивление скоро закончится, – сказал Гравина в интервью радиостанции Kiss Kiss.

На данный момент «Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице серии А, набрав 69 очков после 35 туров. Отставание от идущего четвертым «Наполи» составляет одно очко.

источник: Radio Kiss Kiss Napoli
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Биатлонистка Ирина Старых завершила карьеруДве передачи Капризова помогли "Миннесоте" одолеть "Анахайм"Бомбардир из старших классов. Почему Матвей Мичков - главная надежда российского хоккея?Американец объяснил, чем отвратительны русские девушкиРумынка, которая свела с ума фотографов и мужчин. ФотоВратарь женской сборной России о ночах любви перед матчами
Криштиану на распутье: ждать Зидана, идти к Неймару или Месси, возвращаться в «МЮ»
Провал «Ювентуса» в игре с «Миланом» (0:3) породил новую волну разговоров о дальнейшей судьбе лидера туринцев Криштиану Роналду.
Россия золотая. Глава 4. Как Малкин штамповал хет-трики на победном ЧМ-2012
«Плеймейкер» вспоминает все пять триумфов сборной России на чемпионатах мира по хоккею. Рассказ четвертый – о золоте-2012 в Швеции и Финляндии.
Этот день победы. VAR и штанга принесли россиянину 8 миллионов рублей
Клиент БК "Лига Ставок" 9 мая сорвал огромный куш, сделав ставку на экспресс всего из двух событий.
Орзул досрочно победила Нагучева в «Битве полов». Итоги 9-го раунда
После очередного раунда "Битвы полов" Мария Орзул выигрывает у Романа Нагучева со счетом 6:3, а, значит, уже не упустит итоговую победу. Наши поздравления.
Россия золотая. Глава 3. Как нереальный Ковальчук и непробиваемый Брызгалов привели нас к победе на ЧМ-2009
«Плеймейкер» вспоминает все пять триумфов сборной России на чемпионатах мира по хоккею. Рассказ третий – о золоте-2009 в Берне.
Опять англичане атакуют Россию. Финал Лиги чемпионов 2022 года в Петербурге под угрозой
Решающий матч Лиги чемпионов, запланированный в Стамбуле на 29 мая 2021 года, могут перенести в Англию, утверждает ESPN. И, как ни странно, это затрагивает интересы России.
Россия золотая. Глава 2. Как Овечкин заявился в Кремль в шлепанцах после победы на ЧМ-2008
«Плеймейкер» вспоминает все пять триумфов сборной России на чемпионатах мира по хоккею. Рассказ второй – о золоте-2008 в Квебеке.
У сборной России на ЧМ-2021 будет необычный вратарь. Родился в Болгарии, в КХЛ не играл, а в НХЛ попал из Финляндии
Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев поможет сборной на стартующем 21 мая 2021 года чемпионате мира в Риге.
Доктор Зло, Клинт Иствуд и «эксклюзив» от Карлеса Пуйоля. Прогнозы на матчи «Локо», ЦСКА и «Барселоны»
Эксперт Евгений Медведь, капперка Виолетта Золотая Ставочка, ведущий Луис Альберто и бывшая звезда каталонского суперклуба делятся соображениями относительно главных футбольных матчей 8 мая: между «Локомотивом» и «Динамо», ЦСКА и «Краснодаром», а также «Барселоной» и «Атлетико».
«Гончаренко победит ЦСКА в Москве — 2:0 или 2:1». Прогноз Ловчева на знаковый матч 29-го тура
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром», который состоится в Москве 8 мая.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Тимур Бекмамбетов - о героях на войне и героях спорта, о футболе и спортивном кино.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика