«Салернитана» вышла в серию А вслед за «Эмполи»

Футболисты «Салернитаны» одержали гостевую победу над «Пескарой» (3:0) в матче заключительного 38-го тура серии B.

В составе победившей команды голы забили Андре Андерсон (67-я минута), Тьяго Касасола (72) и Дженнаро Тутино (81).

Таким образом, подопечные Фабрицио Кастори набрали 69 очков и заняли второе место в турнирной таблице, завоевав путевку в серию А. Отметим, что ранее «Салернитана» выступала в высшем дивизионе Италии лишь дважды – в 1947 и 1998 годах.

Победителем турнира стал «Эмполи». Обладатель третьей путевки в чемпионат Италии определится по итогам плей-офф, в котором примут участие «Монца», «Лечче», «Венеция», «Читтаделла», «Брешия» и «Кьево».