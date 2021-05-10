Джордан Ларссон: Я очень счастлив в «Спартаке» и думаю только об этом клубе

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон сообщил о том, что он намерен продолжить свои выступления за московский клуб в сезоне-2021/22.

Ранее стало известно об интересе к 23-летнему шведу со стороны дортмундской «Боруссии» и «Вест Хэма».

– Я очень счастлив в «Спартаке». Я всем здесь доволен, думаю только об этом клубе. Следующий сезон пройдет под знаком столетия «Спартака». Каждый год важен, но в такой момент хочется добиться чего-то особенного, – приводит слова Ларссона клубная пресс-служба красно-белых.

Шведский форвард перешел в «Спартак» в августе 2019 года, подписав четырехлетний контракт. В нынешнем сезоне на его счету 14 голов и пять ассистов в 28 матчах.