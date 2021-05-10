«Спартак» – «Химки»: Стартовые составы команд

«Спартак» и «Химки» объявили свои стартовые составы на матч 29-го тура чемпионата России.

Главным арбитром встречи назначен Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

Отметим, что сегодняшнюю встречу пропустят защитник Илья Гапонов, получивший повреждение связки голеностопного сустава в матче прошлого тура с «Арсеналом» (2:1), а также полузащитник Зелимхан Бакаев – хавбек продолжает восстанавливаться от травмы.

Что касается Промеса, то нидерландскому форварду диагностировали воспаление сухожилия. Таким образом, он начнет матч с подмосковной командой на скамейке запасных.

На данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. «Химки» идут на восьмой строчке с 44 очками.