«Спартак» – «Химки»: Стартовые составы команд

«Спартак» и «Химки» объявили свои стартовые составы на матч 29-го тура чемпионата России.
«Спартак»: Максименко, Мозес, Кутепов, Жиго, Джикия, Айртон, Крал, Зобнин, Ларссон, Соболев, Понсе.
Запасные: Ребров, Селихов, Маслов, Литвинов, Ещенко, Умяров, Хендрикс, Маркитесов, Промес.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Боженов, Дагерстол, Могилевец, Мирзов, Глушенков, Себаи
Запасные: Хомич, Генералов, Логашов, Глушаков, Алиев, Тихонов, Кухарчук, Конате, Казанцев.
Главным арбитром встречи назначен Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).
Отметим, что сегодняшнюю встречу пропустят защитник Илья Гапонов, получивший повреждение связки голеностопного сустава в матче прошлого тура с «Арсеналом» (2:1), а также полузащитник Зелимхан Бакаев – хавбек продолжает восстанавливаться от травмы.
Что касается Промеса, то нидерландскому форварду диагностировали воспаление сухожилия. Таким образом, он начнет матч с подмосковной командой на скамейке запасных.
На данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. «Химки» идут на восьмой строчке с 44 очками.