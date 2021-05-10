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«Урал» дома обыграл «Ростов» благодаря голу Гаджимурадова
10 мая 18:27
автор: Владислав Корегин

«Урал» дома обыграл «Ростов» благодаря голу Гаджимурадова

Екатеринбуржцы одержали свою первую победу в последних пяти турах РПЛ.

Матч 29-го тура чемпионата России «Урал» – «Ростов» завершился минимальной победой екатеринбургской команды со счетом 1:0.

Единственный гол был забил в первой тайме – на 37-й минуте полузащитник хозяев Рамазан Гаджимурадов получил мяч в штрафной площади соперников, обыграл защитника Максима Осипенко и точно пробил по воротам голкипера Сергея Песьякова.

«Урал» набрал 34 очка и остался на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» идет на девятой строчке с 43 очками.

В заключительном туре подопечные Юрия Матвеева отправятся в гости к «Локомотиву», а ростовчане на своем поле примут «Краснодар». Обе игры состоятся 16 мая.

РПЛ

29-й тур

«Урал» – «Ростов» – 1:0 (1:0)

Гол: Гаджимурадов, 37.

«Урал»: Годзюр, Адамов, Страндберг, Герасимов, Калинин, Гаджимурадов (Ибрахимай, 82), Аугустыняк, Йовичич, Подберезкин (Мишкич, 72), Егорычев (Евсеев, 88), Погребняк.

«Ростов»: Песьяков, Алеесами, Хаджикадунич (Терентьев, 74), Козлов, Осипенко, Хашимото, Алмквист (Тугарев, 64), Глебов (Обухов, 90+1), Махатадзе (Мамаев, 46), Соу, Полоз (Фольмер, 46).

Предупреждения: Хаджикадунич, 40. Погребняк, 69. Алеесами, 84.

источник: «Советский спорт»
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