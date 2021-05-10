«Урал» дома обыграл «Ростов» благодаря голу Гаджимурадова

Матч 29-го тура чемпионата России «Урал» – «Ростов» завершился минимальной победой екатеринбургской команды со счетом 1:0.

Единственный гол был забил в первой тайме – на 37-й минуте полузащитник хозяев Рамазан Гаджимурадов получил мяч в штрафной площади соперников, обыграл защитника Максима Осипенко и точно пробил по воротам голкипера Сергея Песьякова.

«Урал» набрал 34 очка и остался на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» идет на девятой строчке с 43 очками.

В заключительном туре подопечные Юрия Матвеева отправятся в гости к «Локомотиву», а ростовчане на своем поле примут «Краснодар». Обе игры состоятся 16 мая.

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