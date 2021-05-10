Никита Симонян: Кого бы я хотел видеть главным тренером «Спартака»? Честно говоря, Черчесова

Первый вице-президент РФС Никита Симонян выразил надежду, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов возглавит «Спартак».

Напомним, что по окончании сезона-2020/21 нынешний наставник красно-белых Доменико Тедеско покинет команду.

– Кого бы хотел видеть главным тренером «Спартака»? Честно говоря, Черчесова. Это тренер сборной, как вы думаете, его просто так назначили? Человек, который имеет принципы, взгляд на построение игры, трепетность в высшей степени. Ну и, конечно, главное – результат, – цитирует Симоняна ТАСС.

57-летний Черчесов возглавил сборную России в июле 2016 года. Под его руководством команда смогла выйти в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года, а также отобралась в финальную часть Евро-2020. Контракт специалиста рассчитан до конца декабря 2022-го.

Ранее стало известно, что возглавить «Спартак» может экс-тренер «Бенфики» Руй Витория.