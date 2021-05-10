Де Бур - об участии Роббена в ЧЕ: На данный момент я исключаю его вызов в сборную

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур прокомментировал возможное возвращение Арьена Роббена в состав национальной команды перед чемпионатом Европы-2020.

«Я рад видеть, что Арьен снова играет. После стольких неудач он теперь может быть действительно важен. Но в последний раз Роббен играл 90 минут более двух лет назад. На данный момент я исключаю вызов Арьена в сборную. Возможно, он будет готов к ЧМ-2022 в Катаре», — приводит Voetbal International слова наставника.

Роббен объявил о завершении карьеры в 2019 году, но вскоре возобновил ее, чтобы помочь родному «Гронингену». В матче 32-го тура чемпионата Нидерландов против «Эммена» (4:0) полузащитник отдал две голевые передачи.

Арьен заявил, что готов вернуться в состав национальной команды.