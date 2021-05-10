Романьоли не собирается покидать «Милан» этим летом

Центральный защитник «Милана» Алессио Романьоли планирует продолжить свою карьеру в стане «россонери».

По информации Calcio Mercato, 26-летний итальянец хочет остаться в команде на следующий сезон и вновь завоевать место в стартовом составе. Напомним, что во второй половине текущего сезона главный тренер красно-черных Стефано Пиоли предпочитает использовать в центре обороны пару Фикайо Томори – Симон Кьер.

Романьоли выступает за «Милан» с августа 2015 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 30 матчах, забил один гол и отдал один ассист. Его контракт рассчитан до лета 2022-го.

Портал Transfermarkt оценивает защитника в 30 миллионов евро.