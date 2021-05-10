«Урал» – «Ростов». Гаджимурадов признан лучшим игроком встречи

Фланговый полузащитник «Урала» Рамазан Гаджимурадов стал лучшим игроком домашнего матча 29-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:0).

Напомним, что в сегодняшней встрече 23-летний россиянин провел на поле 82 минуты и стал автором единственного гола екатеринбургской команды, забив на 37-й минуте.

В нынешнем сезоне хавбек провел за «Урал» 11 матчей, отличившись двумя забитыми мячами.

Клуб из Екатеринбурга набрал 34 очка и остался на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. В заключительном туре подопечные Юрия Матвеева отправятся в гости к «Локомотиву». Игра запланирована на 16 мая.