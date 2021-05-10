Официально: «Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Кавани

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщила о продлении контракта с нападающим Эдинсоном Кавани.
Отмечается, что 34-летний уругваец останется в команде минимум до 30 июня 2022 года.
Форвард присоединился к «манкунианцам» в октябре прошлого года в качестве свободного агента – на его счету 15 голов и пять ассистов в 35 матчах.
Ранее игрок защищал цвета «ПСЖ», «Наполи» и «Палермо».
🇺🇾 𝐄𝐋 𝐌𝐀𝐓𝐀𝐃𝐎𝐑 🐂— Manchester United (@ManUtd) May 10, 2021
One more year of @ECavaniOfficial! 🏹#MUFC #Cavani2022
источник: ФК «Манчестер Юнайтед»