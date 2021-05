Официально: «Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Кавани

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщила о продлении контракта с нападающим Эдинсоном Кавани.

Отмечается, что 34-летний уругваец останется в команде минимум до 30 июня 2022 года.

Форвард присоединился к «манкунианцам» в октябре прошлого года в качестве свободного агента – на его счету 15 голов и пять ассистов в 35 матчах.

Ранее игрок защищал цвета «ПСЖ», «Наполи» и «Палермо».

🇺🇾 𝐄𝐋 𝐌𝐀𝐓𝐀𝐃𝐎𝐑 🐂



One more year of @ECavaniOfficial! 🏹#MUFC #Cavani2022