Карпин – о поражении «Уралу»: В раздевалке я сказал, что нужно поменять всех и главного тренера

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 29-го тура чемпионата России, в котором его команда минимально уступила «Уралу» (0:1) в Екатеринбурге.

Напомним, что донская команда прервала свою победную серию из двух матчей кряду в РПЛ.

– В чем причина того, что моя команда провела два совершенно разных тайма у вашей команды? В том, что мы «не приехали» на игру. На первый тайм. Что сказал в раздевалке? Что нужно поменять всех и главного тренера, если так можно было бы сделать. У «Урала» также не было мотивации, как и у нас, если смотреть на турнирную ситуацию, но вы видели, как они вышли выигрывать с первых минут, – приводит слова Карпина клубная пресс-служба ростовчан.

Перед заключительным туром «Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице. 16 мая команда на своем поле примет «Краснодар».