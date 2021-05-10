Павел Недвед: Андреа Пирло и Криштиану Роналду останутся в «Ювентусе»

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал слухи об уходе из клуба главного тренера Андреа Пирло и нападающего Криштиану Роналду.

«Сейчас у «Ювентуса» есть некоторые трудности, но мы будем бороться до конца. Пирло, безусловно, останется в команде. И Роналду тоже», — цитирует функционера Sport Mediaset.

За три тура до конца сезона в чемпионате Италии «Ювентус» занимает пятое место и может впервые за десять лет не попасть в Лигу чемпионов.

Ранее в СМИ сообщалось, что Пирло уволят по окончании сезона. Также появилась информация о том, что «Ювентус» будет вынужден продать Роналду, если не выйдет в Лигу чемпионов.