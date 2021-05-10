«Лилль» поборется с «Монако» за голкипера «Баварии» Нюбеля

Вратарь «Баварии» Александр Нюбель может сменить клубную прописку летом 2021 года.

Согласно информации RMC Sport, 24-летнего немца планирует подписать «Лилль». Отмечаетcя, что французская команда хочет взять игрока в аренду на два года.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован «Монако». Руководство мюнхенского клуба готово предоставить голкиперу игровую практику в другом месте, однако сделка может быть осуществлена только в рамках арендного соглашения, а не полноценной продажи

Нюбель присоединился к «Баварии» в июле 2020 года. В нынешнем сезоне он проиграл конкуренцию Мануэлю Нойеру за место в стартовом составе команды, отыграв лишь три матча.

Контракт футболиста рассчитан до лета 2025-го. Портал Transfermarkt оценивает вратаря в 6,5 миллионов евро.