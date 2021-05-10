Игорь Федотов: Безбородов принял верное решение, удалив Глушенкова в игре со «Спартаком»

Известный российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал решение главного судьи матча 29-го тура РПЛ «Спартак» – «Химки» Владислава Безбородова удалить форварда подмосковной команды Максима Глушенкова.
Напомним, что на 37-й минуте нападающий получил прямую красную карточку за грубый фол на защитнике красно-белых Айртоне.
– Удаление Глушенкова – правильное, Безбородов разобрался в эпизоде – это чистая красная карточка, – цитирует Федотова «Чемпионат».
На данный момент идет второй тайм. «Химки» ведут в счете – 1:0. На 27-й минуте гол забил удаленный Глушенков.
источник: Чемпионат.com