УЕФА ждет от Великобритании мер для возможного проведения финала Лиги чемпионов

УЕФА запросил у правительства Великобритании исключения из карантина прибывающих на финальный матч Лиги чемпионов, в случае его переноса из Стамбула в Лондон.

По информации Associated Press, разрешение пока еще не получено. В ходе переговоров предлагалось сделать исключение из карантина для спонсоров Лиги чемпионов, гостей и журналистов. УЕФА предоставил правительству Великобритании возможность принять решение до вторника.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов, который должен состояться в Стамбуле 29 мая, встретятся английские клубы «Челси» и «Манчестер Сити». Ранее стало известно, что министерство транспорта Великобритании включило Турцию в «красный список» стран, по возвращении из которых предписан карантин.

Одним из резервных мест для проведения матча является португальский Порту.