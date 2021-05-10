Юрий Матвеев: «Урал» не смог реализовать все свои моменты в первом тайме матча против «Ростова»

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал победу своей команды над «Ростовом» (1:0) в домашнем матче 29-го тура РПЛ.

Напомним, что клуб из Екатеринбурга выиграл впервые за последние пять матчей чемпионата.

– В первом тайме мы достаточно хорошо играли: контролировали мяч, пространство, ситуацию на поле, создавали моменты. К сожалению, не все забили. Первой половиной матча я остался доволен. Во втором тайме хотелось больше порадовать своих болельщиков, немного упростили игру. В этом плане «Ростов» перехватил инициативу, и концовка была за гостями, – цитирует Матвеева клубная пресс-служба уральской команды.

«Урал» набрал 34 очка и остался на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. В заключительном туре екатеринбуржцы отправятся в гости к «Локомотиву». Игра запланирована на 16 мая.