Капризов признан второй звездой недели в НХЛ

Пресс-служба НХЛ сообщила о том, что форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал второй звездой прошедшей недели.
Отметим, что 24-летний россиянин принял участие в четырех матчах, забросил четыре шайбы и сделал четыре результативных передачи.
Первой звездой был признан нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, на счету которого 13 (3+10) набранных очков в четырех встречах.
Тройку лучших замкнул голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флери, одержавший свою 490-ю победу в НХЛ. По данному показателю вратарь занимает третье место в истории лиги.
источник: NHL (НХЛ)