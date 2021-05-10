Гол Ларссона в концовке встречи принес «Спартаку» домашнюю победу над «Химками»

Заключительный матч 29-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Химками» завершился победой московской команды со счетом 2:1.

Подмосковный клуб открыл счет на 27-й минуте усилиями форварда Максима Глушенкова. В начале второго тайма нападающий красно-белых Александр Соболев уравнял шансы команд, удачно реализовав 11-метровый удар. А в самой концовке встречи форвард хозяев Джордан Ларссон принес своей команде победу – шведский игрок отличился на 89-й минуте.

Начиная с 37-й минуты, гости были вынуждены продолжить встречу вдесятером после того, как Глушенков получил прямую красную карточку за фол на Айртоне.

Добавим, что перед началом встречи игроки «Спартака» вышли на поле в специальных футболках с изображением главного тренера Доменико Тедеско, который покинет команду по окончании нынешнего сезона

«Спартак» набрал 56 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, опережая «Локомотив» на три очка. «Химки» располагаются на восьмой строчке с 44 очками.