Посол Аргентины в РФ: Игрок «Спартака» Эсекьель Понсе может проявить себя на Олимпиаде

Посол Аргентины в России Эдуард Суайна оценил перспективы нападающего московского «Спартака» Эсекьеля Понсе на футбольном турнире Олимпиады в Токио.

«Что я думаю о Понсе? Прекрасный футболист из Аргентины. Перспективы на олимпийском турнире? Может быть проявит себя, это будет хорошо для него», - приводит ТАСС слова дипломата.

В текущем сезоне Понсе провел 27 игр, в которых забил десять мячей и отдал три результативные передачи. В активе аргентинца три матча за олимпийскую сборную.

На групповом этапе ОИ-2020 южноамериканская команда сыграет с Египтом, Испанией и Австралией.