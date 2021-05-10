Леонид Федун – об уходе Тедеско: «Спартак» впервые провожает тренера так, как это положено

Владелец «Спартака» Леонид Федун выступил с речью на церемонии прощания главного тренера команды Доменико Тедеско с болельщиками красно-белых.

Напомним, что по окончании текущего сезона 35-летний специалист покинет московский клуб. Сегодня его команда одержала домашнюю победу над «Химками» со счетом 2:1.

– Сегодня большой день. Мы впервые провожаем тренера так, как это положено. За долгие годы. Вашими аплодисментами. Наша команда прошла через многое: победы, поражения. Но в итоге она все сделала. Это большая заслуга Тедеско. Это его решение покинуть команду, к сожалению. Но он останется в наших сердцах. Мы не говорим ему прощай, мы говорим до свидания! – сказал Федун.

Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года. Под его руководством команда одержала 26 побед, девять раз сыграла вничью и потерпела 17 поражений.

Перед заключительным туром московский клуб занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. Идущий третьим «Локомотива» имеет в своем активе 53 очка.