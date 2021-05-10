Тедеско попрощался с болельщиками «Спартака» на русском языке по окончании матча с «Химками»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча 29-го чемпионата России с «Химками» (2:1) попрощался с поклонниками столичной команды.

«Спасибо за все, ребята! Я люблю «Спартак» навсегда. Я люблю эту команду. Буду скучать по вам», — цитирует немецкого специалиста пресс-служба красно-белых.

Отмечается, что свою прощальную речь для болельщиков Тедеско произнес на русском языке.

Немецкий специалист возглавил «Спартак» в октябре 2019 года. Под руководством Тедеско команда одержала 26 побед, девять раз сыграла вничью и потерпела 17 поражений.

Перед заключительным 30-м туром красно-белые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. Идущий третьим «Локомотива» имеет в своем активе 53 очка.