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Тедеско попрощался с болельщиками «Спартака» на русском языке по окончании матча с «Химками»
10 мая 21:40
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: ФК «Спартак»

Тедеско попрощался с болельщиками «Спартака» на русском языке по окончании матча с «Химками»

Матч с подмосковной командой стал последней домашней игрой для немецкого специалиста в качестве наставника красно-белых.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча 29-го чемпионата России с «Химками» (2:1) попрощался с поклонниками столичной команды.

«Спасибо за все, ребята! Я люблю «Спартак» навсегда. Я люблю эту команду. Буду скучать по вам», — цитирует немецкого специалиста пресс-служба красно-белых.

Отмечается, что свою прощальную речь для болельщиков Тедеско произнес на русском языке.

Немецкий специалист возглавил «Спартак» в октябре 2019 года. Под руководством Тедеско команда одержала 26 побед, девять раз сыграла вничью и потерпела 17 поражений.

Перед заключительным 30-м туром красно-белые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. Идущий третьим «Локомотива» имеет в своем активе 53 очка.

Добавим, что победа гарантировала «Спартаку» медали чемпионата России за тур до конца сезона-2020/2021.

источник: ФК «Спартак»
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