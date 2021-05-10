Роман Терюшков: Если бы не было удаления, «Химки» бы выиграли у «Спартака»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков подвел итоги матча 29-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» на своей домашней арене обыграл «Химки» со счетом 2:1.

– Если бы удаления не было, мы бы выиграли. У «Спартака» не было бы шансов. Удаление справедливое, тут вопросов нет. Глушенков не справился с эмоциями. Он и герой и антигерой матча. В «Химках» ребята играют в свой футбол. Мы показываем, что за небольшие деньги и с той идеологией, которую мы заявили в начале сезона, можно двигаться и развивать отечественный футбол, – цитирует Терюшкова Sport24.

Напомним, что на 27-й минуте форвард подмосковной команды Максим Глушенков отличился забитым голом, а спустя десять минут получил прямую красную карточку за грубой фол на защитнике красно-белых Лукасе Айртоне.

После 29 туров «Химки» занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. 16 мая команда Игоря Черевченко сыграет дома против «Сочи».