Игорь Черевченко – о поражении «Спартаку»: «Химки» должны были забивать не один и не два гола

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал поражение своей команды от «Спартака» (1:2) в гостевом матче 29-го тура чемпионата России.

Отметим, что подмосковный клуб вел в счете до 54-й минуты игры. При этом большую часть встречи коллектив играл вдесятером после того, как на 37-й минуте главный арбитр Владислав Безбородов удалил автора единственного гола гостей Максима Глушенкова.

– В раздевалке поблагодарил ребят. Вдесятером играем уже вторую игру. Не дотерпели, пропустили после углового. Мы должны были забивать не один и не два гола. Тяжело играть против любой команды, мы «Спартак» не выделяем, – сказал Черевченко в эфире телеканала «Матч Премьер».

После 29 туров «Химки» занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. 16 мая подмосковная команда проведет домашнюю встречу с «Сочи».