Хоакин стал рекордсменом «Бетиса» по общему количеству сыгранных матчей за клуб

Фланговый полузащитник «Бетиса» Хоакин Санчес стал автором уникального достижения.

В сегодняшнем матче 35-го тура чемпионата Испании с «Гранадой» 39-летний игрок вышел на поле в стартовом составе севильцев. Таким образом, он проводит свою 461-ю встречу за команду. По данному показателю хавбек опередил Хосе Рамона Эснаолу (460) и стал рекордсменом клуба по сыгранным матчам.

В нынешнем сезоне на счету Хоакина 28 игр, в которых он забил два гола и отдал шесть ассистов. Ранее стало известно, что игрок хочет продлить контракт с командой, рассчитанный до 30 июня 2021 года.