«Они не могут, судья поможет!». Идову прокомментировал поражение «Химок» от «Спартака»

Фланговый защитник «Химок» Брайан Идову отреагировал на поражение своей команды от «Спартака» (1:2) в гостевом матче 29-го тура РПЛ.

– Они не могут, судья поможет! – написал Идову на своей странице в Instagram.

Напомним, что главным арбитром сегодняшней встречи стал Владислав Безбородов. На 37-й минуте судья удалил форварда подмосковного клуба Максима Глушенкова за фол на защитнике Лукасе Айртоне. В начале второй половины встречи Безбородов назначил 11-метровый удар в ворота команды Игоря Черевченко за игру рукой Егора Данилкина.

На данный момент «Спартак» набрал 56 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» располагаются на восьмой строчке с 44 очками.