Возбуждено уголовное дело после нападения на директора по связям с общественностью «Спартака»

Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин рассказал о состоянии директора по связям с общественностью клуба Антона Фетисова, который подвергся нападению.
«Вчера вечером произошло нападение. Детали выясняются, открыто уголовное дело. Чувствует себя стабильно. Насколько известно, произошло нападение на улице. Связано или нет с профессиональной деятельностью, выясняется. Мы с ним на связи, желаем скорейшего выздоровления», – приводят «РИА Новости» слова представителя красно-белых.
Ранее сообщалось, что у Фетисова диагностирована открытая черепно-мозговая травма.