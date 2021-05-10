Станкович может возглавить «Сампдорию»

Главный тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович может занять аналогичную должность в «Сампдории».

По информации Football Italia, президент генуэзской команды Массимо Ферреро провел встречу с 42-летним сербом по поводу возможности подписания контракта по окончании нынешнего сезона.

Добавим, что нынешний тренер клуба Клаудио Раньери, вероятнее всего, не станет продлевать действующее соглашение с командой, рассчитанное до конца июня 2021 года.

Будучи футболистом, Станкович выступал в Италии в составах «Интера» и «Лацио». Он является шестикратным чемпионом Италии, а также обладателем Лиги чемпионов.

«Црвену Звезду» специалист возглавил в декабре 2019 года. Под его руководством команда одержала 49 побед, девять раз сыграла вничью и потерпела четыре поражение. Контракт тренера истекает летом 2022-го.