«Салернитану» могут не допустить к участию в серии А на следующий сезон

«Салернитана» может пропустить следующий сезон чемпионата Италии. Об этом сообщает Reuters.

Напомним, что сегодня команда из Салерно одержала победу над «Пескарой» (3:0) в 38-м туре серии B и завершила турнир на втором месте в таблице, в третий раз в своей истории выйдя в высший дивизион Италии.

По информации источника, владельцем клуба является президент «Лацио» Клаудио Лотито. Согласно правилам, физическим лицам запрещено владеть несколькими командами в одном дивизионе.

Отмечается, что у 64-летнего функционера есть 30 дней, чтобы решить ситуацию с продажей одного из своих клубов.

В нынешнем сезоне серии А «Лацио» занимает шестое место, набрав 64 очка после 34 матчей.