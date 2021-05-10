Полузащитник «Лилля» Сумаре перейдет в «Лестер» за 30 миллионов евро

Опорный полузащитник «Лилля» Бубакари Сумаре находится в шаге от подписания контракта с «Лестером».

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, английский клуб заплатит за трансфер 22-летнего француза около 30 миллионов евро. Сроки соглашения с командой, а также заработная плата футболиста пока не разглашается.

Сумаре является воспитанником академии «ПСЖ». К «Лиллю» игрок присоединился в июле 2017 года. В общей сложности на счету хавбека 110 матчей в составе «догов», в которых он забил один гол и отдал три ассиста. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022-го.