Прощальное обращение Тедеско к болельщикам «Спартака» (видео)

«Спартак» провел церемонию в честь главного тренера Доменико Тедеско. 35-летний специалист покинет свой пост по окончании сезона.
Тедеско обратился после матча с «Химками» (2:1) с прощальной речью к болельщикам красно-белых. Немецкий специалист и его помощники получили памятные футболки от владельца клуба Леонида Федуна.
Перед заключительным 30-м туром красно-белые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. «Спартак» обеспечил себе медали чемпионата России.
Вручение памятной футболки, речь Доменико Тедеско, коридор и прощание с болельщиками 🔴⚪️— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 10, 2021
Трогательные кадры с «Открытие Банк Арены» ❤️ pic.twitter.com/XnaJPf80Ek