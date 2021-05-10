Прощальное обращение Тедеско к болельщикам «Спартака» (видео)

«Спартак» провел церемонию в честь главного тренера Доменико Тедеско. 35-летний специалист покинет свой пост по окончании сезона.

Тедеско обратился после матча с «Химками» (2:1) с прощальной речью к болельщикам красно-белых. Немецкий специалист и его помощники получили памятные футболки от владельца клуба Леонида Федуна.

Перед заключительным 30-м туром красно-белые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. «Спартак» обеспечил себе медали чемпионата России.