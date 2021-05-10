«Фулхэм» дома уступил «Бернли» и вылетел из АПЛ

Футболисты «Бернли» одержали гостевую победу над «Фулхэмом» (2:0) в матче 35-го тура чемпионата Англии.

Оба гола были забиты в первом тайме. Авторами забитых мячей стали полузащитник Эшли Вествуд (35-я минута) и нападающий Крис Вуд (44).

Бернли набрал 39 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице АПЛ. «Фулхэм» расположился на 18-й строчке с 27 очками.

Отметим, что за три тура до конца чемпионата лондонский клуб лишился шансов на сохранение прописку в высшем дивизионе Англии – от спасительного 17-го места команда Скотта Паркера отстает на десять очков.

15 мая «Бернли» сыграет дома против «Лидса», а «Фулхэм» в тот же день отправится в гости к «Саутгемтону».